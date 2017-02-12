WWE Advertising Shane McMahon & AJ Styles 'Special Appearance' at House Show

Submitted by Jeff Whalen on February 12, 2017 - 2:29am
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  • WWE appears to be loading up their upcoming 3/12 Smackdown house show in New York at Madison Square Garden. Apart from earlier announcing that Brock Lesnar and Kevin Owens will battle it out for the Universal Title in a "special attraction" match, they have now indicated that both AJ Styles and Shane McMahon will make "special appearances."

  • The full, yet tentative card, is below:

    JOHN CENA VS. BRAY WYATT
    - WWE CHAMPIONSHIP MATCH -

    BROCK LESNAR (WITH PAUL HEYMAN) VS. KEVIN OWENS
    - SPECIAL ATTRACTION WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP MATCH -

    DEAN AMBROSE VS. BARON CORBIN VS. THE MIZ (WITH MARYSE)
    - TRIPLE THREAT MATCH FOR THE WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP -

    LUKE HARPER VS. RANDY ORTON

    AMERICAN ALPHA VS. THE USO’S
    - WWE SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP MATCH -

    APOLLO CREWS VS. DOLPH ZIGGLER

    NIKKI BELLA, BECKY LYNCH, NAOMI & TAMINA
    VS.
    ALEXA BLISS, MICKIE JAMES, NATALYA & CARMELLA (WITH JAMES ELLSWORTH)

    RHYNO, HEATH SLATER & KALISTO
    VS.
    BREEZANGO & CURT HAWKINS

    …and special appearances by AJ Styles and Shane McMahon

    *CARD IS SUBJECT TO CHANGE*



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