WWE Advertising Shane McMahon & AJ Styles 'Special Appearance' at House Show

The full, yet tentative card, is below:
JOHN CENA VS. BRAY WYATT
- WWE CHAMPIONSHIP MATCH -
BROCK LESNAR (WITH PAUL HEYMAN) VS. KEVIN OWENS
- SPECIAL ATTRACTION WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP MATCH -
DEAN AMBROSE VS. BARON CORBIN VS. THE MIZ (WITH MARYSE)
- TRIPLE THREAT MATCH FOR THE WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP -
LUKE HARPER VS. RANDY ORTON
AMERICAN ALPHA VS. THE USO’S
- WWE SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP MATCH -
APOLLO CREWS VS. DOLPH ZIGGLER
NIKKI BELLA, BECKY LYNCH, NAOMI & TAMINA
VS.
ALEXA BLISS, MICKIE JAMES, NATALYA & CARMELLA (WITH JAMES ELLSWORTH)
RHYNO, HEATH SLATER & KALISTO
VS.
BREEZANGO & CURT HAWKINS
…and special appearances by AJ Styles and Shane McMahon
*CARD IS SUBJECT TO CHANGE*