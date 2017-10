Sponsored Links

-- Here is the updated TLC Card for next Sunday's PPV: Confirmed Matches TLC Handicap Match

Roman Reigns, Seth Rollins & Dean Ambrose vs. Braun Strowman, The Miz, Cesaro & Sheamus WWE Raw Women's Title Match

Alexa Bliss vs. Mickie James WWE Cruiserweight Title Match

Kalisto vs. Enzo Amore Asuka vs. Emma Rumored Matches Bray Wyatt vs. Finn Balor Matt Hardy & Jason Jordan vs. Luke Gallows & Karl Anderson





